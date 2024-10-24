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Госоператора тыла обвиняют в провале задачи по контролю качества продовольствия для армии: в чем причина

Четверг 24 октября 2024 11:42
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Госоператора тыла обвиняют в провале задачи по контролю качества продовольствия для армии: в чем причина Фото: глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов (facebook com)
Автор: Александр Мороз

После появления Государственного оператора тыла (ГОТ), который возглавляет Арсен Жумадилов, система контроля качества пищевых продуктов для ВСУ не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

Отмечается, что ГОТ не имеет необходимого влияния на качество пищи, он жалуется на поставщиков - тех самых, которых сам отобрал и с которыми подписал контракты.

В качестве примера - ситуация с расторжением контракта с поставщиком "Трейд Гранит Инвест" еще до того, как лаборатория и правоохранители подтвердили или не подтвердили вину компании.

"Трейд Гранит Инвест", с которым был расторгнут контракт на основании сомнительной публикации и еще до завершения следствия, имеет только 2 зафиксированных нарушения. В то время "Мит Пром" - 51, а Бусский консервный завод - вообще 176. Это наталкивает на вывод, что ДОТ имеет выборочный подход, а настоящие нарушители условий контрактов остаются", - говорится в статье.

Издание также обращает внимание на то, что некоторые члены Антикоррупционного совета при Минобороны пытаются снять ответственность с Госоператора тыла и перевести ее только на поставщиков.

Ранее также стало известно, что ГОТ во втором квартале 2024 года отдал несколько контрактов более чем на 1 млрд грн "избранным" поставщикам без открытых тендеров на Prozzoro.

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