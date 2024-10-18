Выборочные проверки поставщиков ДОТ являются причиной некачественного питания ВСУ, - член Антикоррады

Об этом заявил член Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Александр Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Censor.net .

Так, по данным Геращенко, несколько дней назад ДОТ прекратил договорные отношения с компанией "Трейд Гранит Инвест". Это произошло только на том основании, что в СМИ появилась статья, в которой военный пожаловался журналистам на консервированную продукцию.

"Я приветствую такую оперативность работы ДОТ. Но, даже не дождавшись результатов испытания, с компанией готовы разорвать отношения", - сказал член Антикоррупционного совета и выразил удивление, почему ДОТ не разрывает договоры с другими поставщиками, когда их нарушения четко установлены.

Геращенко отметил, что у компании "Трейд Гранит Инвест" зафиксировано только два нарушения, тогда как у Бусского консервного завода их 176, ООО "АСИКС ГРУПП" - 114, ООО "Мит Пром" - 51, ООО "Контракт прод резерв" - 34.

Он сообщил, что лично участвовал в проверках отдельных воинских частей, и летом этого года неоднократно находился в Житомирской области на складах Бусского консервного завода.

"Скажу честно, я был неприятно поражен, на каких складах хранилась в то время продукция данного поставщика Минобороны. Гнилые стены, грязь, вонь – именно так можно описать морозильную камеру, в которой я увидел продукты питания", - рассказал Геращенко.

Тогда ДОТ пообещал, что этот поставщик срочно сменит состав, но информация об этом отсутствует.

"Каким образом ДОТ еще в марте 2024 года смог допустить к работе этот состав в Житомирской области и не увидел ряд выявленных грубых нарушений и проблем? А также, почему при обнаружении грубых нарушений не был расторгнут контракт с поставщиком?", - возмущается член Антикоррады.

Он также напомнил, что в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консервированной продукции без соответствующих протоколов испытаний. Однако с ним не разорвали договорных отношений, в отличие от ситуации с "Трейдом Гранит Инвест".

В прошлом месяце совместно с МОУ Геращенко участвовал в проверке отдельных составов Николаевской области. Поставщиком данной продукции является ООО "Асикс Групп". Тогда было обнаружено на складах гнилые яйца, а также фальсифицированное масло. Но поставщика тоже не заменили.

"Итак, хочу обратиться к Государственному оператору тыла: очень прошу не быть избирательными по отношению к поставщикам. Ведь ваша избирательность несет в себе прямые коррупционные риски и даже может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины", - заявил Геращенко.