Держоператора тилу звинувачують у провалі завдання по контролю якості харчів для армії: у чому причина

Після появи Державного оператора тилу (ДОТ), яку очолює Арсен Жумаділов, система контролю якості харчових продуктів для ЗСУ не змінилася. Більше того, реформа харчування для армії на межі провалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Апостроф ".

Зазначається, що ДОТ не має необхідного впливу на якість їжі, натомість він жаліється на постачальників – тих самих, яких сам відібрав і з якими підписав контракти.

Як приклад - ситуація з розірванням контракту із постачальником "Трейд Граніт Інвест" ще до того, як лабораторія та правоохоронці підтвердили б або не підтвердили провину компанії.

"Трейд Граніт Інвест", з яким було розірвано контракт на підставі сумнівної публікації і ще до завершення слідства, має лише 2 зафіксованих порушення. У той час "Міт Пром" - 51, а Буський консервний завод – взагалі 176. Це наштовхує на висновок, що ДОТ має вибірковий підхід, а справжні порушники умов контрактів залишаються", - йдеться в статті.

Видання також звертає увагу на те, що деякі члени Антикорупційної ради при Міноборони намагаються зняти відповідальність з Держоператора тилу і перекласти її лише на постачальників.

Раніше також стало відомо, що ДОТ у другому кварталі 2024 року віддав декілька контрактів на понад 1 млрд грн "обраним" постачальникам без відкритих тендерів на Prozzoro.