Гослесагентство планирует снизить цены на дрова перед отопительным сезоном

"Государственное агентство лесных ресурсов Украины должно как можно быстрее наработать четкую и прозрачную цену топливных дров для регионов. В случае необходимости - скорректировать логистику. Уменьшить стоимость дров, где это возможно сделать", - сказал он.

По его словам, цена должна отвечать потребностям военного времени.

"Предприятия ГП "Леса Украины" способны полностью обеспечить потребности регионов. Сейчас на складах более 130 тыс. кубометров дров", - сообщил Стрелец.

Обеспечение дровами

Напомним, в 2022 году в Украине снабжали бесплатными дровами жителей прифронтовых районов Николаевской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

Кроме того, в 2022 году в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". На одного человека был установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.