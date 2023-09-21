Госкомпания Германии возобновила торговлю сжиженным газом с Россией, - Bloomberg

Securing Energy for Europe GmbH, бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО "Газпром", планирует в начале следующего месяца отгрузить СПГ, произведенный на заводе "Ямал" в Сибири.

Германия национализировала компанию, известную как SEFE, в прошлом году, в разгар энергетического кризиса в Европе.

Хотя груз направляется в Индию, некоторую тревогу вызывает немецкая государственная компания, которая заключает сделки с Россией.

Это противоречит позиции Германии

Критики говорят, что это противоречит обещанию Германии избегать использования российского СПГ после начала войны РФ против Украины.

"Это противоречит практически всему, что правительство Германии говорило по этому вопросу в прошлом", - сказал член парламента от оппозиционной "Левой партии" Кристиан Лей.

Министерство экономики Германии заявило Bloomberg, что изучает этот вопрос.

Страны Европы увеличили закупки СПГ из РФ

Эта поставка подчеркивает сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую Европейский Союз все больше полагается после того, как в прошлом году Россия резко сократила поставки трубопроводного газа в регион.

Некоторые страны ЕС фактически увеличили импорт СПГ из России, поскольку регион модернизирует свою энергетическую инфраструктуру.

Германия выступила против, хотя и не запретила закупки СПГ из России. В январе Берлин сообщил компаниям, "что примет соответствующие меры для исключения закупок российского СПГ, если это возможно".

Что известно об этом соглашении с РФ

Судно SEFE на реке Амур заберет российский груз через перевалку в Бельгии 1 октября и доставит его в Индию позже в этом месяце, показывают данные порта.

Представитель компании заявил, что немецкие порты не вовлечены в этот процесс, равно как и европейские или немецкие газовые сети.

Трейдинговая фирма имеет долгосрочный контракт на покупку объемов газа у "Ямала СПГ", который она унаследовала от прошлого в "Газпроме". У компании также есть отдельные долгосрочные обязательства по поставке индийской компании GAIL Ltd.

Поставка газа из РФ в Европу

В ЕС заявляли, что смогут пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. А представитель Палаты представителей США Кевин Маккарти заявлял о намерениях Америки заменить РФ на европейском газовом рынке.

Испания стала все больше полагаться на российский природный газ, его поставки в июле выросли на 65% по сравнению с показателем прошлого года.

Недавно заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является почти невыполнимой задачей для стран Евросоюза.