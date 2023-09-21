Госкомпания Германии возобновила торговлю сжиженным газом с Россией, - Bloomberg

Правительство Германии столкнулось с критикой, потому что государственная компания решила возобновить торговлю сжиженным природным газом с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Securing Energy for Europe GmbH, бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО "Газпром", планирует в начале следующего месяца отгрузить СПГ, произведенный на заводе "Ямал" в Сибири.
Германия национализировала компанию, известную как SEFE, в прошлом году, в разгар энергетического кризиса в Европе.
Хотя груз направляется в Индию, некоторую тревогу вызывает немецкая государственная компания, которая заключает сделки с Россией.
Критики говорят, что это противоречит обещанию Германии избегать использования российского СПГ после начала войны РФ против Украины.
"Это противоречит практически всему, что правительство Германии говорило по этому вопросу в прошлом", - сказал член парламента от оппозиционной "Левой партии" Кристиан Лей.
Министерство экономики Германии заявило Bloomberg, что изучает этот вопрос.
Эта поставка подчеркивает сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую Европейский Союз все больше полагается после того, как в прошлом году Россия резко сократила поставки трубопроводного газа в регион.
Некоторые страны ЕС фактически увеличили импорт СПГ из России, поскольку регион модернизирует свою энергетическую инфраструктуру.
Германия выступила против, хотя и не запретила закупки СПГ из России. В январе Берлин сообщил компаниям, "что примет соответствующие меры для исключения закупок российского СПГ, если это возможно".
Судно SEFE на реке Амур заберет российский груз через перевалку в Бельгии 1 октября и доставит его в Индию позже в этом месяце, показывают данные порта.
Представитель компании заявил, что немецкие порты не вовлечены в этот процесс, равно как и европейские или немецкие газовые сети.
Трейдинговая фирма имеет долгосрочный контракт на покупку объемов газа у "Ямала СПГ", который она унаследовала от прошлого в "Газпроме". У компании также есть отдельные долгосрочные обязательства по поставке индийской компании GAIL Ltd.
В ЕС заявляли, что смогут пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. А представитель Палаты представителей США Кевин Маккарти заявлял о намерениях Америки заменить РФ на европейском газовом рынке.
Испания стала все больше полагаться на российский природный газ, его поставки в июле выросли на 65% по сравнению с показателем прошлого года.
Недавно заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является почти невыполнимой задачей для стран Евросоюза.
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