RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Госэнергонадзоре допустили ослабление графиков отключения света: когда ждать

Иллюстративное фото: в августе ситуация со светом в Украине может улучшиться (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине могут ослабить графики отключения света уже в августе. Такой прогноз связан с несколькими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной инспекции энергетического надзора Руслана Слободяна в эфире "Суспільне".

Он напомнил, что россияне повредили и уничтожили часть украинский объектов генерации и это привело к дефициту электроэнергии. Такая ситуация вызвала необходимость вводить отключения света. Ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца.

По словам Слободяна, сейчас проходят плановые ремонты на атомных энергоблоках. Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже учитывая оккупацию ЗАЭС. 

Также он добавил, что перечень объектов критической инфраструктуры в Украине, которые не отключают от света, планируют поделить по сезонам - на летний и зимний. 

"Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть к нему", - рассказал глава Госэнергонадзора. 

Он уточнил, что ремонт атомных энергоблоков и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры могут привести к улучшению ситуации со светом в августе. 

Отключения света

Напомним, в "Укрэнерго" практически ежедневно отдает распоряжения насчет применения графиков отключений света.

В частности, завтра, 20 июня, графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

Такие меры приходится вводить после неоднократных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияОтключение светаГрафик отключения света