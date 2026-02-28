Госдума РФ узаконила иммунитет для иностранных преступников, воюющих против Украины

Российские власти официально превращают свою страну в безопасную гавань для международного криминала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.
Госдума РФ приняла закон, который запрещает выдавать иностранных граждан другим государствам, если те участвовали в так называемой "СВО". Теперь, чтобы избежать тюрьмы на родине, любому преступнику достаточно взять в руки оружие и стать наемником Кремля.
Новый законодательный акт фактически аннулирует международные договоры об экстрадиции для отдельной категории лиц. Если иностранец подозревается в совершении тяжкого уголовного преступления в другой стране, но подписал контракт с Минобороны РФ или "добровольческим" формированием, Россия его не выдаст.
Более того, закон предусматривает дополнительные "бонусы" для таких лиц:
Запрет на депортацию: им нельзя сокращать срок временного пребывания в РФ.
Неприкосновенность документов: вид на жительство (ВНЖ) или временный вид на жительство не могут быть аннулированы, несмотря на криминальное прошлое.
Этот шаг стал вынужденным для Кремля. После того, как ресурс российских колоний был в значительной степени "утилизирован" во время мясных штурмов, Москва столкнулась с острым дефицитом живой силы. Желающих воевать среди россиян становится все меньше даже несмотря на заоблачные выплаты.
Именно поэтому российские власти активизировали вербовку наемников в странах Глобального Юга - Африке, Азии и Латинской Америке. Новый закон является прямым сигналом для криминалитета этих регионов: "Приезжайте убивать украинцев, и мы защитим вас от правосудия вашей страны".
Аналитики Центра противодействия дезинформации отмечают, что Кремль фактически легализует международное наемничество и терроризм. Создавая механизм избежания наказания для преступников со всего мира, РФ подрывает глобальную систему безопасности.
Это решение свидетельствует о том, что Россия готова идти на любые репутационные и юридические преступления, чтобы залатать дыры во фронте. Отныне российская армия - это не только сборище оккупантов, а официально признанный законом международный легион преступников, скрывающихся от закона.