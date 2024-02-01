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В Госдепе опровергли информацию о том, что США выступают против вступления Украины в НАТО

Четверг 01 февраля 2024 11:56
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В Госдепе опровергли информацию о том, что США выступают против вступления Украины в НАТО Фото: Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддерживает будущее вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллером во время брифинга.

Во время брифинга представителя Госдепа попросили прокомментировать информацию о том, что администрация Байдена, якобы, выступает против интеграции Украины в НАТО несмотря на то, что большинство западных союзников поддерживают расширение Альянса.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили о том, что Украина будет членом НАТО", - заявил Миллер.

Статья Foreign Policy

Как писало Foreign Policy, Украина и ее союзники подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного Альянса во время предстоящего большого саммита. В то же время их усилия, якобы, наталкиваются на сопротивление со стороны США и Германии.

Отмечается, что Киев пользуется поддержкой восточноевропейских стран, которые уже входят в НАТО, в том же числе Польши и стран Балтии. Расширение Альянса союзники рассматриваются как самый эффективный и наименее затратный способ ослабить ирредентистские амбиции России в Восточной Европе.

"Однако другие западные представители НАТО, особенно в Вашингтоне и Берлине, считают, что еще слишком рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока страна все еще ведет войну против России... Официальные лица обеих стран настаивают на том, что Украина должна в конце концов вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс", - пишет издание.

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