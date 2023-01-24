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В Госдепе США спрогнозировали скорое решение вопроса о танках для Украины

Фото: Венди Шерман, заместитель госсекретаря США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Вопрос поставок современных танков стран Запада в Украину будет решен скоро.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Ее попросили ответить на вопрос о том, что происходит с возможными поставками танков Leopard или Abrams в Украину.

"Я думаю, что в ближайшие дни вы увидите решение некоторых из этих вопросов… Это тяжело для всех. Каждая страна, как сказал президент Байден (президент США Джо Байден - ред.), должна принять собственное решение о том, какое оружие она хочет предоставить", - подчеркнула чиновница.

Напомним, ранее издание Spiegel сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же согласился поставлять танки Leopard 2 в Украину.

Также мы писали, что, по информации Politico, администрация Байдена рассматривает передачу Украине от 30 до 50 танков Abrams.

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