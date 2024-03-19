В Госдепе США раскрыли, что КНДР хочет получить от России взамен на передачу ракет

Она напомнила, что, по информации США, Северная Корея уже поставила в Россию по меньшей мере 10 тысяч контейнеров с вооружением.

"И КНДР делает это не бесплатно. Почти, наверное, есть вещи, которые КНДР хочет вместо этого. И мы озабочены тем, что может произойти на другой стороне”, - рассказала Чон Пак.

Она уточнила, что КНДР, вероятно, "хочет получить технологии баллистических ракет или другие передовые технологии, ракеты "земля-воздух" или бронетехнику" от России.

По ее словам, также США беспокоит то, чему Северная Корея может научиться после использования Россией ее вооружения в войне против Украины.

Что предшествовало

Напомним, в начале этого года в Белом доме заявили о том, что Северная Корея отправила свои баллистические ракеты России.

При этом в ведомстве тогда уточняли, что оккупанты уже несколько раз использовали такие ракеты для ударов по Украине.

16 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что войска РФ применили уже по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства во время ударов по Украине.