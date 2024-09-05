В Госдепе США прокомментировали отставку Кулебы

Журналист спросил у Мэтью Миллера, как он относится к происходящим изменениям в украинском правительстве.

Американское чиновник отметил, что с его стороны было бы не уместно давать личные оценки таким решениям. Однако он сообщил, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен звонил по телефону Дмитрию Кулебе, чтобы выразить то, насколько ему было приятно работать с ним в течение последних нескольких лет.

"Министр иностранных дел Кулеба был чрезвычайным партнером Соединенных Штатов в нашей работе в поддержку Украины...в борьбе против российской агрессии, а также в работе, которую мы делали, чтобы мобилизовать дипломатическую поддержку", - заявил Миллер.

Он отметил, что в некотором смысле министр иностранных дел Кулеба был главным партнером США в поездках по всему миру, которые организовывались ради получения дипломатической поддержки для Украины, а также для привлечения России к ответственности.

По словам Миллера, Блинкен и Кулеба на встречах с другими странами всегда сначала поднимали вопросы предоставления Украине ПВО и других средств обороны. Также он отметил, что оба во время совместной работы пытались выяснить, как решить конкретные проблемы, стоящие перед Украиной, которая продолжает бороться с российской агрессией.

Миллер также добавил, что Блинкен выразил свою благодарность и дружбу главе украинского МИД, а также то, что уже ждет сотрудничества с его заместителем.

Отставка Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Украины

3 сентября глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров планируются кадровые перестановки. Впоследствии несколько министров подали заявления на отставку по собственному желанию. В их числе был и Дмитрий Кулеба.

Между тем источники РБК-Украина сообщили, что Кулеба может быть назначен на должность главы одного из важных украинских посольств.