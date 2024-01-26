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В Госдепе надеются, что Конгресс США как можно быстрее выделит помощь Украине

Фото: замглавы Госдепартамента США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател выразил надежду, что Конгресс скорейшим образом выделит финансирование для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать как можно быстрее и оперативнее, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства по поддержке украинских партнеров", - заявил Пател.

Представитель Госдепа также рассказал, что в случае задержек американскими законодателями с решением о выделении финансирования в Украине пострадают люди.

По его словам, последствия будут ощутимы, в частности, неправительственные и гуманитарные организации, обеспечивающие процесс поддержки Украины в разных областях, окажутся под риском.

Помощь Украине от США

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов. Из них для Украины предлагалось направить 61,3 миллиарда.

Республиканцы в Сенате обусловили одобрение каких-либо дополнительных денег для Украины одновременным усилением иммиграционных правил и 6 декабря заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования. В настоящее время продолжаются переговоры между республиканцами и демократами по усилению безопасности границ.

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