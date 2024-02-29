В Госдепе пообещали "быстрый ответ" в случае продажи Ираном баллистических ракет России

Международное сообщество ответит быстро, если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера .

"Это еще один признак углубления военного партнерства между Ираном и Россией, поскольку мы неоднократно публично предупреждали, что это партнерство является вредным для Украины, для соседей Ирана и для международного сообщества", - говорится в заявлении.

По его словам, США продемонстрировали способность принимать меры и реагировать на военное партнерство между Россией и Ираном.

Также Миллер обратил внимание на тесную координацию с их партнерами и союзниками.

"Если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты, я могу заверить вас, что международное сообщество ответит быстро", - сказал он.

Что предшествовало

21 февраля издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе ракеты Zolfaghar. По данным трех иранских источников, речь идет об около 400 баллистических ракетах, способных лететь на 700 километров. Снабжение ракет якобы началось в начале января 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина отметил, что спецслужбы проверяют такую информацию. В частности, информацию не смогли подтвердить и Соединенные Штаты Америки.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия не получила от Ирана дальнобойные ракеты.