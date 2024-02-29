ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Госдепе пообещали "быстрый ответ" в случае продажи Ираном баллистических ракет России

США, Четверг 29 февраля 2024 22:15
UA EN RU
В Госдепе пообещали "быстрый ответ" в случае продажи Ираном баллистических ракет России Архивное фото: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Международное сообщество ответит быстро, если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

"Это еще один признак углубления военного партнерства между Ираном и Россией, поскольку мы неоднократно публично предупреждали, что это партнерство является вредным для Украины, для соседей Ирана и для международного сообщества", - говорится в заявлении.

По его словам, США продемонстрировали способность принимать меры и реагировать на военное партнерство между Россией и Ираном.

Также Миллер обратил внимание на тесную координацию с их партнерами и союзниками.

"Если Иран пойдет дальше и продаст России баллистические ракеты, я могу заверить вас, что международное сообщество ответит быстро", - сказал он.

Что предшествовало

21 февраля издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе ракеты Zolfaghar. По данным трех иранских источников, речь идет об около 400 баллистических ракетах, способных лететь на 700 километров. Снабжение ракет якобы началось в начале января 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина отметил, что спецслужбы проверяют такую информацию. В частности, информацию не смогли подтвердить и Соединенные Штаты Америки.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия не получила от Ирана дальнобойные ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Иран
NEWS
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС