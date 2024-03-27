В Госдепе озвучили позицию касательно атак украинских дронов по российским НПЗ

Журналисты попросили представителя Госдепа прокомментировать недавние сообщения в прессе, согласно которым США просили Украину остановить удары по российским НПЗ.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", - сказал Миллер.

На вопрос, были ли эти конкретные разговоры об атаках на российские НПЗ, представитель снова уклонился от прямого ответа и сказал, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы".