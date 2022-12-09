RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдепартамент США ввел санкции против судьи Вовка и его родственников

Фото: Судья ОАСК Павел Вовк (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Американское правительство сообщило о введении санкций против действующего судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Как отмечается в сообщении Госдепа, Вовк и двое его ближайших родственников внесены в санкционный список из-за вымогательства взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы.

"Эти новые санкции введены по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека", - говорится в сообщении американского правительственного учреждения.

В информации также объясняется, что к фигурантам этого списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, а также введены визовые ограничения.

Напомним, что еще летом 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрения главе ОАСК и ряде его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога для экспредседателя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСуд