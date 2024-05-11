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Госдепартамент США одобрил срочную продажу Украине трех HIMARS

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Государственный департамент США одобрил предложение о срочной продаже Украине трех реактивных артиллерийских систем HIMARS за примерно 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отмечается, что речь идет о тех самых трех системах, которые должны быть профинансированы правительством Германии.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что чрезвычайная ситуация в Украине требует "немедленной продажи". Системы поступят из запасов армии США.

Новый пакет помощи от США

Вчера, 10 мая, США объявили о новом пакете вооружения для Украины на 400 миллионов долларов. Украина получит ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, техники и прочее.

Германия и HIMARS для Украины

Напомним, 9 мая министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна совместно с Соединенными Штатами передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS. Тогда Писториус сказал, что системы находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.

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