Госдепартамент США одобрил срочную продажу Украине трех HIMARS

Вчера, 10 мая, США объявили о новом пакете вооружения для Украины на 400 миллионов долларов. Украина получит ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, техники и прочее.

Германия и HIMARS для Украины

Напомним, 9 мая министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна совместно с Соединенными Штатами передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS. Тогда Писториус сказал, что системы находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.

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