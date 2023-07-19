Госдеп: используя еду как оружие, РФ получает рекордную прибыль от экспорта зерна

РФ продолжает использовать продовольствие как оружие, и после своего одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы уже сейчас наблюдается всплеск мировых цен на пшеницу, кукурузу и сою. Тем временем Москва продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

Чиновник отметил, что приостановка Россией своего участие в "зерновом соглашении" стало "ее последним ударом по мировым запасам продовольствия".

"Всего через несколько часов Кремль обстрелял из ракет и ударных беспилотников украинский зерновой узел - Одесский порт. И вот сегодня (выступление было 18 июля) пресс-секретарь президента Путина пригрозил безопасности украинских кораблей, которые решаться перевозить продовольствие через международные воды", - рассказал представитель Госдепа.

Миллер обратил внимание, что использование Россией еду как "оружие войны" на этот раз влияет не только на жителей Украины, но и на мировое предложение продуктов питания и цены.

"Шестьдесят пять процентов этих поставок были отправлены в некоторые из наиболее уязвимых стран и людей в мире. Мир не должен быть одурачен последней ложью Москвы. Воздействие этих действий уже ощущается, особенно на Ближнем Востоке и в Африке", - сказал он.

Как сообщили в Госдепе, до реализации Черноморской зерновой инициативы цены на продовольственные товары подскочили почти на 22% из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В результате бесчеловечных и односторонних решений Москвы за последние 24 часа мы уже наблюдаем всплеск мировых цен на пшеницу, кукурузу и сою. Тем временем Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна", - констатировал американский чиновник.

Миллер также отметил, что с момента реализации в августе 2022 года Черноморская зерновая инициатива успешно стабилизировала цены на продовольствие. В рамках данного соглашения в страны всего мира было отправлено более 32 млн метрических тонн зерна и продуктов питания, в том числе эквивалент почти 18 млрд буханок хлеба, большая часть которых была направлена в развивающиеся страны и наиболее уязвимые слои населения в Африке и Афганистане.

"Для миллионов людей зависят от украинского зерна, чтобы прокормить свои семьи. Мы призываем правительство России отменить свое решение и немедленно расширить, расширить и полностью реализовать инициативу, а также прекратить атаки на инфраструктуру, имеющую решающее значение для глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель Госдепа.

Американская сторона также выразила надежду, что все страны убедятся в том, что именно РФ несет ответственность "за то, что еда не попадает к тем, кто в ней нуждается, и Россия должна немедленно изменить курс".

РФ сорвала "зерновое соглашение"

Напомним, что 17 июля в РФ заявили, что выходят из "зернового соглашения". Москва объяснила свои действия якобы неисполнением ее условий.

Тут стоит отметить, что Кремль несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Так, российская сторона срывала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Добавим также, что Европейский союз хочет увеличить экспорт украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, так как это может компенсировать выход РФ из "зернового соглашения".