Госдеп не ведет переговоров о включении Канады в состав США, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его ведомство не участвует ни в каких переговорах относительно того, чтобы Канада стала 51-м штатом США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил интервью Fox News.

По его словам, сейчас США сосредоточены на другом приоритете - это введение новых тарифов. Ведь президент США Дональд Трамп считает, что торговля с Канадой несправедлива.

"Очевидно, это повлияет на наши отношения с ними. Но мы по-прежнему остаемся соседями и всегда будем соседями", - заявил Рубио.

Идея Трампа о присоединении Канады к США

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. Он также заявил, что для гипотетического присоединения Канады к США он не рассматривает возможность использования военной силы.

Стоит заметить, что Трамп также описывал "преимущество" возможного включения Канады в состав Штатов. Он, в частности, рассказал о значительном снижении налогов.

В ответ на это премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что предположение Трампа сделать Канаду новым штатом США с помощью экономических рычагов - невыполнимо.