Госдеп США отреагировал на обострение между Индией и Пакистаном

По словам представительницы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон обращается к Нью-Дели и Исламабаду "по ситуации в Кашмире, Индии и Пакистане" с призывом "не обострять ситуацию".

Брюс отметила, что госсекретарь Рубио ожидает переговоров с министрами иностранных дел Пакистана и Индии "уже сегодня или завтра".

"Он поощряет других национальных лидеров, других министров иностранных дел также обратиться к странам по этому вопросу", - отметила пресс-секретарь.

Также она рассказала, что "ежедневно предпринимаются действия, в этом случае министр общается непосредственно со своими коллегами в Индии и Пакистане, и мы ожидаем, конечно, влияния, которое он обычно оказывает на людей, с которыми он общался, и, конечно, на руководство президента (США Дональда) Трампа, Индии и Пакистана, которые ведут эти разговоры".

Представитель Госдепа США добавила, что для них "это очень важно".

Кроме того, Брюс заверила, что Вашингтон следит за развитием событий в этом регионе, и поддерживает связь с правительствами Индии и Пакистана "не только на уровне министров иностранных дел, а на многих уровнях".

"Конечно, мы поощряем все стороны работать вместе для ответственного решения. Мир наблюдает за этим", - сказала представитель Госдепа