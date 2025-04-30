Госдеп США отреагировал на обострение между Индией и Пакистаном

США поддерживают связь с руководством Пакистана и Индии, и призывает страны не обострять конфликтную ситуацию. Готовятся переговоры между государственным секретарем Марко Рубио с главами МИД Индии и Пакистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс.
По словам представительницы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон обращается к Нью-Дели и Исламабаду "по ситуации в Кашмире, Индии и Пакистане" с призывом "не обострять ситуацию".
Брюс отметила, что госсекретарь Рубио ожидает переговоров с министрами иностранных дел Пакистана и Индии "уже сегодня или завтра".
"Он поощряет других национальных лидеров, других министров иностранных дел также обратиться к странам по этому вопросу", - отметила пресс-секретарь.
Также она рассказала, что "ежедневно предпринимаются действия, в этом случае министр общается непосредственно со своими коллегами в Индии и Пакистане, и мы ожидаем, конечно, влияния, которое он обычно оказывает на людей, с которыми он общался, и, конечно, на руководство президента (США Дональда) Трампа, Индии и Пакистана, которые ведут эти разговоры".
Представитель Госдепа США добавила, что для них "это очень важно".
Кроме того, Брюс заверила, что Вашингтон следит за развитием событий в этом регионе, и поддерживает связь с правительствами Индии и Пакистана "не только на уровне министров иностранных дел, а на многих уровнях".
"Конечно, мы поощряем все стороны работать вместе для ответственного решения. Мир наблюдает за этим", - сказала представитель Госдепа
Напомним, 22 апреля в индийском регионе Кашмир боевики совершили нападение на туристов. В результате атаки погибли около двадцати человек. Как писали западные СМИ, очевидцы рассказали, что террористы убивали только тех, кто исповедовал индуизм.
Добавим, на трагические события в Индии отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Чиновник подчеркнул, что украинская сторона "решительно осуждает ужасное нападение в Пахалгаме".
Между тем Индия обвинила Пакистан в организации нападения. В свою очередь Исламабад отвергает обвинения в причастности, и заявляет, что не поддерживает боевиков, которые атаковали туристов.
Также сообщалось, что индийская сторона временно вышла из соглашения по водам Инда с Исламабадом. По данным СМИ, Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана из-за теракта, и готовится запретить пакистанским судам заходить в свои порты. Обе страны подтянули войска к своим границам.
28 апреля глава Минобороны Пакистана рассказал, что страна приняла стратегические решения после очередного конфликта с Индией. И сообщил об усилении войск. В тот же день в Минобороны Пакистана заявляли о том, что война с Индией может начаться через 2-4 дня.
29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа" Пакистана за теракт в Кашмире.
Поздно вечером 29 апреля министр информации и вещания Пакистана Аттаулла Тарар рассказал о "достоверных" разведданных о том, что Индия готовится к военным действиям против Пакистана "в течение следующих 24-36 часов".
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