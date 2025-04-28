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Пакистан назвал условие для ядерного удара на фоне конфликта с Индией

Исламабад, Понедельник 28 апреля 2025 18:26
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Пакистан назвал условие для ядерного удара на фоне конфликта с Индией Иллюстративное фото: Пакистан может применить ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пакистан принял стратегические решения после очередного конфликта с Индией. Но применение ядерного оружия - крайняя мера.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

"Мы усилили наши войска, потому что это (вторжение Индии - ред.) нечто неизбежное. В этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты", - подчеркнул Асиф, комментируя конфликт с Индией.

Он добавил, что риторика Индии стала более жесткой и что пакистанские военные проинформировали правительство о возможности индийской атаки.

Также министр не вдавался в подробности о причинах, по которым он считает, что вторжение Индии неизбежно.

Асиф отметил, что Пакистан находится в состоянии повышенной боевой готовности. По его словам, страна применит свой арсенал ядерного оружия только в том случае, если "возникнет прямая угроза ее существованию".

Конфликт Индии и Пакистана

Напомним, недавно в регионе Кашмир боевики напали на группу туристов. По информации очевидцев, террористы убивали только тех, кто исповедовал индуизм.

Индия обвинила Пакистан в организации такого теракта. Также Дели временно вышел из соглашения по водам Инда с Исламабадом.

Детальнее о конфликте между двумя ядерными государствами - в материале РБК-Украина.

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Индия Пакистан Ядерное оружие
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