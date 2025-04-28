Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправки войск в Россию: детали

Как пишет Yonhap News, в Госдепе США призвали Пхеньян прекратить развертывание войск, а Россию - прекратить любую поддержку Севера.

"Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это... Мы и в дальнейшем обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться", - заявили в Госдепе США.

Также в Госдепе США добавили, что подготовка Россией военных КНДР нарушает резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), которые накладывают запрет на предоставление или получение помощи он Пхеньяна.