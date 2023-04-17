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Госдеп США одобрил передачу Турции комплектов для модернизации F-16, - СМИ

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США, Понедельник 17 апреля 2023 23:00
Госдеп США одобрил передачу Турции комплектов для модернизации F-16, - СМИ Фото: истребитель F-16 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Госдепартамент США сообщил Конгресс об одобрении продажи Турции комплектов для модернизации тактической сети обмена данными Link-16 истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как отмечается, агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA), отвечающее за поставку военной техники и оружия за границу, пока не сделало официального заявления по этому поводу.

Однако согласно источникам пакет включает соответствующее оборудование и инженерную поддержку для модернизации Link-16 находящихся в распоряжении Турции F-16 до уровня Block Upgrade-2, а также автоматическую систему предотвращения столкновений с землей.

Конгресс имеет полномочия опротестовать решение Госдепа о разрешениях на продажу вооружений и военной техники членам НАТО в течение 15 рабочих дней.

Link 16 - тип военной тактической сети обмена данными. Используется США и странами НАТО. Коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данными между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена готовится получить одобрение Конгресса по продаже Турции новых реактивных истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.

Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.

Турция рассматривала возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.

Недавно представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что процесс реализации соглашения по продаже США истребителей F-16 Турции ускорился после принятия Финляндии в НАТО.

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