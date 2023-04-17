Госдеп США одобрил передачу Турции комплектов для модернизации F-16, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Как отмечается, агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA), отвечающее за поставку военной техники и оружия за границу, пока не сделало официального заявления по этому поводу.

Однако согласно источникам пакет включает соответствующее оборудование и инженерную поддержку для модернизации Link-16 находящихся в распоряжении Турции F-16 до уровня Block Upgrade-2, а также автоматическую систему предотвращения столкновений с землей.

Конгресс имеет полномочия опротестовать решение Госдепа о разрешениях на продажу вооружений и военной техники членам НАТО в течение 15 рабочих дней.

Link 16 - тип военной тактической сети обмена данными. Используется США и странами НАТО. Коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данными между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.