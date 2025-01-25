Госдеп США прекращает программы по разминированию по миру, - NYT

Государственный департамент США неожиданно объявил о временном прекращении финансирования программ гуманитарного разминирования во всем мире.

В сообщении отмечается, что прекращение операций "немедленное" и продлится минимум три месяца. Такой шаг объясняют исполнительным указом президента США Дональда Трампа, который предусматривает переоценку внешней помощи США с целью сосредоточения на приоритетах национальных интересов.

Однако издание отметило, что наличие невзорвавшихся боеприпасов представляет серьезную угрозу жизни как местных жителей, так и американских военных.

NYT отметил, что по данным Госдепа, такие программы уменьшают количество погибших, способствуют восстановлению сельского хозяйства и обеспечивают продовольственную безопасность. Особенно актуальной эта проблема является для Украины, где война оставила огромные территории заминированными.

Дополнительные разъяснения относительно следующих шагов организации получат в понедельник.