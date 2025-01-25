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Госдеп США прекращает программы по разминированию по миру, - NYT

Фото: Госдеп США прекращает программы по разминированию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственный департамент США останавливает глобальные программы по разминированию невзорвавшихся боеприпасов как минимум на три месяца. Это решение может повлиять на безопасность в регионах, где активно проводились работы.

Об этом говорится в электронном письме, которое прислала глава Управления сокращения вооружений Карен Чендлер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Государственный департамент США неожиданно объявил о временном прекращении финансирования программ гуманитарного разминирования во всем мире.

В сообщении отмечается, что прекращение операций "немедленное" и продлится минимум три месяца. Такой шаг объясняют исполнительным указом президента США Дональда Трампа, который предусматривает переоценку внешней помощи США с целью сосредоточения на приоритетах национальных интересов.

Однако издание отметило, что наличие невзорвавшихся боеприпасов представляет серьезную угрозу жизни как местных жителей, так и американских военных.

NYT отметил, что по данным Госдепа, такие программы уменьшают количество погибших, способствуют восстановлению сельского хозяйства и обеспечивают продовольственную безопасность. Особенно актуальной эта проблема является для Украины, где война оставила огромные территории заминированными.

Дополнительные разъяснения относительно следующих шагов организации получат в понедельник.

Указы Трампа

Заметим, что первый день на посту президента Трамп начал с подписания сразу ряда указов. Они касались энергетики, иммиграционной политики и нацбезопасности. А также, он отменил ряд решений администрации Джо Байдена.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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