Госдеп США: ожидаем, что посольство в Украине завтра возобновит работу

Посольство США в Украине, вероятно, уже завтра возобновит работу. Сотрудники дипломатического представительства вернутся на рабочие места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.
Он напомнил, что США наблюдали угрозу серьезной атаки на Киев. Это привело к приостановлению работы американского посольства.
"Я не могу вдаваться в подробности угрозы, но мы всегда внимательно следим за ней. Мы очень заботимся о безопасности нашего персонала. Мы относимся к этому очень серьезно, и именно это привело к изменениям в работе сегодня, и мы ожидаем, что завтра посольство вернется к нормальной работе", - подчеркнул Миллер.
Он также уточнил, что сокращения персонала посольства США не произошло.
"Просто люди, которые должны были прийти в офис, не пришли в него сегодня, и мы ожидаем, что они придут завтра", - рассказал спикер Госдепа.
Напомним, сегодня, 20 ноября, посольство США в Украине сообщило, что приостанавливает свою работу. Это было связано с угрозой серьезной атаки на Украину.
Как рассказал источник РБК-Украина в посольстве США, такой шаг был связан с возросшей возможной угрозой комбинированной атаки россиян, как это произошло 17 ноября.
В то же время он подчеркнул, что связи с решением России изменить свою ядерную доктрину нет.
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