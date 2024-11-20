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Госдеп США: ожидаем, что посольство в Украине завтра возобновит работу

Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Посольство США в Украине, вероятно, уже завтра возобновит работу. Сотрудники дипломатического представительства вернутся на рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Он напомнил, что США наблюдали угрозу серьезной атаки на Киев. Это привело к приостановлению работы американского посольства. 

"Я не могу вдаваться в подробности угрозы, но мы всегда внимательно следим за ней. Мы очень заботимся о безопасности нашего персонала. Мы относимся к этому очень серьезно, и именно это привело к изменениям в работе сегодня, и мы ожидаем, что завтра посольство вернется к нормальной работе", - подчеркнул Миллер. 

Он также уточнил, что сокращения персонала посольства США не произошло. 

"Просто люди, которые должны были прийти в офис, не пришли в него сегодня, и мы ожидаем, что они придут завтра", - рассказал спикер Госдепа. 

Приостановка работы посольства

Напомним, сегодня, 20 ноября, посольство США в Украине сообщило, что приостанавливает свою работу. Это было связано с угрозой серьезной атаки на Украину.

Как рассказал источник РБК-Украина в посольстве США, такой шаг был связан с возросшей возможной угрозой комбинированной атаки россиян, как это произошло 17 ноября.

В то же время он подчеркнул, что связи с решением России изменить свою ядерную доктрину нет.

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