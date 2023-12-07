ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп США намерен направить в Украину нового советника: чем займется

Четверг 07 декабря 2023 06:30
UA EN RU
Госдеп США намерен направить в Украину нового советника: чем займется Фото: Госдеп США намерен направить в Украину нового советника (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Государственный департамент Соединенных Штатов совместно с Конгрессом планирует направить в Украину советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как говорится в сообщении, советника направят "для поддержки и ускорения перехода Украины к оперативно совместимым военным силам, борьбе с коррупцией и привлечению иностранных инвестиций в критические отрасли".

Также сообщается, что Соединенные Штаты создали межведомственную команду "Ukraine Deal Team". Она состоит из представителей Государственного департамента США, Министерства обороны и торговли. Эта группа будет поддерживать партнеров, которые ищут рекомендации по потенциальным соглашениям и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины.

Что предшествовало

За последний месяц в американском Конгрессе разгорелась ожесточенная политическая война между демократами и республиканцами за проекты предоставления финансовой помощи Украине и Израилю, а также финансирование безопасности южной границы страны с Мексикой.

Президент США Джо Байден пригласил в Конгресс 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на поставки Украине, а 14,3 млрд долларов – Израилю.

Однако Палата представителей 2 ноября утвердила альтернативный законопроект новоизбранного спикера Майка Джонсона, предусматривающего военную помощь в размере 14,3 млрд долларов исключительно Израилю без Украины. Демократическое большинство в Сенате заблокировало рассмотрение этого документа.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не смогут передавать Украине оружие, если Конгресс не поддержит законопроект о предоставлении стране финансовой помощи.

Вчера, 6 декабря, Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 млн долларов. В тот же день Сенат США заблокировал принятие законопроекта о выделении крупного пакета помощи Украине и Израилю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Соединенные Штаты Америки
NEWS
Самолеты F-18, вертолеты и дроны. Украина запросила у США новые виды вооружений, - Reuters
Самолеты F-18, вертолеты и дроны. Украина запросила у США новые виды вооружений, - Reuters
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО