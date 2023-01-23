Госдеп США о Leopard Украине: возможно, в ближайшие дни услышим новости от Германии

В ближайшие дни Германия может сообщить новости по передаче танков Leopard Украине.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В ближайшие часы или дни мы, возможно, услышим какие-то новости от Германии (по поставкам танков Украине, - ред)", - заявил он.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Ранее стало известно, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь шла об около 30 единицах техники.

Кроме того, Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.

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