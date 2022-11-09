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Госдеп США разрешил продажу Литве систем HIMARS

Фото: РСЗО HIMARS получит Украина от США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 495 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Литва запросила продажу восьми систем HIMARS, а также различных боеприпасов к ним.

"Предлагаемая продажа будет отвечать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборонные возможности союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Восточной Европе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что администрация США официально уведомила Конгресс о своем решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Напомним, Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Эстонии ракетных систем HIMARS в рамках сделки на сумму 500 миллионов долларов.

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ЛитваОружие из США