Госдеп США разрешил продажу Литве систем HIMARS

Литва запросила продажу восьми систем HIMARS, а также различных боеприпасов к ним.

"Предлагаемая продажа будет отвечать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборонные возможности союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Восточной Европе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что администрация США официально уведомила Конгресс о своем решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Напомним, Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Эстонии ракетных систем HIMARS в рамках сделки на сумму 500 миллионов долларов.

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