RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Госдеп распорядился о срочном выезде американских дипломатов, — NYT

05:45 09.03.2026 Пн
3 мин
Америка не гарантирует своим гражаданм безопасность в этой стране
aimg Никончук Анастасия
Фото: Госдеп (GettyImages)

Государственный департамент США распорядился о выезде части сотрудников американской дипломатической миссии из Саудовской Аравии.

Как сообщили нынешние и бывшие американские чиновники, дипломатам было приказано покинуть страну в рамках обязательного распоряжения о выезде на фоне растущих рисков безопасности в регионе.

Решение Госдепартамента

По данным источников, речь идет о первом подобном приказе о выводе персонала из Саудовской Аравии с момента начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Ранее неосновным сотрудникам и членам их семей позволяли покинуть страну добровольно, однако обязательных распоряжений не выдавалось.

Чиновники, рассказавшие о новом решении, говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично комментировать ситуацию.

Атаки на посольство США

Приказ о выезде был издан после серии атак на дипломатический квартал в Эр Рияде. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что здание американского посольства и прилегающая территория подверглись удару двух беспилотников, что привело к небольшой пожарной вспышке и незначительным повреждениям.

Посольство предупредило жителей избегать этого района и распространило сообщение о безопасности для американских граждан.

Гражданам США в Эр Рияде, а также в Джидде и Дахране, где работают американские консульства, рекомендовали оставаться в укрытии.

Возможное расширение эвакуации

По словам официальных лиц, сотрудники консульств также получили указание готовиться к возможному обязательному выезду.

Высокопоставленные саудовские дипломаты ранее обращались к Вашингтону с просьбой рассмотреть подобное решение на фоне участившихся атак.

Эскалация в регионе

После первых авиаударов США и Израиля по Ирану Тегеран ответил ракетными ударами и атаками беспилотников по ряду стран региона.

Под удары попадали государства Персидского залива, где размещены американские базы или присутствуют силы союзников Вашингтона.

Эти события усилили напряженность на Ближнем Востоке и вызвали опасения среди жителей региона из-за возможного расширения конфликта.

Нвпоминаем, что Министерство обороны США подтвердило гибель четырех американских военнослужащих, ставших первыми жертвами операции "Эпическая ярость", начатой против Ирана. По данным Пентагона, военные погибли в ходе боевых действий, однако подробности инцидента и обстоятельства их смерти пока не раскрываются.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что краткосрочный рост цен на нефть на фоне обострения конфликта с Ираном является допустимым последствием текущей ситуации. По его словам, подобные колебания на энергетическом рынке могут происходить в период военной напряженности, однако они оправданы с точки зрения безопасности и стратегических целей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиСаудовская Аравия