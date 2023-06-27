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Госдеп разослал во все посольства США срочную телеграмму о бунте Пригожина

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Вторник 27 июня 2023 07:49
Госдеп разослал во все посольства США срочную телеграмму о бунте Пригожина Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме, направленной всем сотрудникам Госдепа вечером 23 июня, приказал не комментировать события в РФ, разворачивавшиеся после "бунта" Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Необычная телеграмма была разослана всем американским дипломатам по всему миру. Как отмечает издание, это показало уровень тревоги в администрации Байдена и насколько важно для Белого дома и Государственного департамента то, чтобы ни один дипломат своим высказыванием не создал впечатления причастности США к событиям в РФ.

Источники издания сообщили, что если представители иностранных государств спросили у американских дипломатов о развитии событий в России, в телеграмме было сказано, что они должны лишь ответить, что США следят за ситуацией.

В телеграмме добавляется, что ситуацией занимается непосредственно секретарь и его ближайший персонал. Отмечается, что Блинкен хотел, чтобы американские чиновники дождались более подробной картины происходящего, прежде чем комментировать ее.

Поход Пригожина в Москву

Пригожин объявил о "марше справедливости", чтобы разобраться с беззаконием в армии и наказать министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

После получения контроля над Ростовом 24 июня, а также над Воронежем, лидер ЧВК "Вагнер" объявил о походе на Москву. Однако позже того же дня главарь наемников решил прекратить свой бунт и остановил движение колон "вагнеровцев" на российскую столицу.

Подробнее о бунте Пригожина в РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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