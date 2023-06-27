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Держдеп розіслав у всі посольства США термінову телеграму про бунт Пригожина

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Вівторок 27 червня 2023 07:49
Держдеп розіслав у всі посольства США термінову телеграму про бунт Пригожина Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар США Ентоні Блінкен у терміновій телеграмі, яка була надіслана всім співробітникам Держдепу ввечері 23 червня, наказав не коментувати події в РФ, які розгорталися після "бунту" Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Axios.

Незвичайна телеграма була розіслана всім американським дипломатам у всьому світі. Як зазначає видання, це показало рівень тривоги в адміністрації Байдена та наскільки важливим для Білого дому та Державного департаменту є те, щоб жоден дипломат своїм висловлюванням не створив враження причетності США до подій в РФ.

Джерела видання повідомили, якщо представники іноземних держав запитали американських дипломатів про розвиток подій у Росії, у телеграмі було сказано, що вони повинні лише відповісти, що США стежать за ситуацією.

У телеграмі додається, що ситуацією займається безпосередньо секретар та його найближчий персонал. Зазначається, що Блінкен хотів, щоб американські чиновники дочекалися докладнішої картини того, що відбувається, перш ніж коментувати її.

Похід Пригожина на Москву

Пригожин оголосив про "марш справедливості" щоб розібратися з беззаконням в армії та покарати міністра оборони РФ Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Після отримання контролю над Ростовом 24 червня, а також над Воронежем, лідер ПВК "Вагнер" оголосив про похід на Москву. Однак пізніше того ж дня ватажок найманців вирішив припинити свій бунт та зупинив рух колон "вагнерівців" на російську столицю.

Детальніше про бунт Пригожина в РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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