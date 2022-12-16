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Госдеп назвал Россию единственным провокатором после угроз из-за Patriot

Фото: Госдеп назвал Россию единственным провокатором после угроз из-за Patriot (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия единолично несет ответственность за провокации с первого дня вторжения в Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель Госдепа Веданта Пателя.

Представитель Госдепа заявил, что США четко заявляли, что помощь в сфере безопасности, которую США оказывают Украине, предназначена для использования ею в целях защиты своей территориальной целостности и суверенитета, а также для защиты территорий, которые ей принадлежат в рамках ее признанных границ.

"Единственные провокационные меры, которые были предприняты в ходе всего этого конфликта, были предприняты Россией", - заявил он.

Напомним, ранее телеканал СNN сообщал о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".

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