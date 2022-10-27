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Зеленский одобрил увеличение военного бюджета почти на 400 млрд гривен: на что пойдут деньги

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Украина, Четверг 27 октября 2022 15:03
Зеленский одобрил увеличение военного бюджета почти на 400 млрд гривен: на что пойдут деньги Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2022 год. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличены на 387 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 8126 на сайте парламента.

Согласно документу, увеличиваются расходы на:

  • Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 365,2 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) - 219,1 млрд грн;
  • Система МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) - 13,0 млрд грн, из них оплата труда - 5,8 млрд грн;
  • Главное управление разведки Минобороны - 3,2 млрд грн, из них оплата труда - 2,4 млн грн.,
  • Службы безопасности - 3,7 млрд грн, из них оплата труда - 3,6 млрд грн;
  • Администрация Госспецсвязи - 1,3 млрд грн, из них оплата труда - 1,2 млрд грн;
  • Управление государственной охраны - 594 млн грн, из них оплата труда - 570 млн грн;
  • Служба внешней разведки - 45,0 млн гривен.

Напомним, по данным Минфина, в течение полномасштабной войны, Украина нуждалась в дополнительном финансировании в размере 5 млрд долларов в месяц. В целом на сегодняшний день Украина уже получила финансовую поддержку от иностранных партнеров в размере 20,7 млрд долларов, из которых почти 50% - не требующие возврата грантовые средства.

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