Госбюджет Украины получил рекордные поступления в конце года

Последний месяц 2022 принес сразу два рекорда в истории Украины: - по внешней помощи Украине и по общему финансированию госбюджета за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, за декабрь Украина получила 5,5 млрд долларов или более 200 млрд. гривен международных кредитов и грантов в бюджет.

"Это рекорд за время войны, предыдущий самый большой результат был в августе 172 млрд гривен", - сообщил депутат.

Железняк также отметил, что по общим поступлениям за декабрь тоже абсолютный рекорд в истории Украины: более 365 млрд гривен в месяц.