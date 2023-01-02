Госбюджет Украины получил рекордные поступления в конце года
Последний месяц 2022 принес сразу два рекорда в истории Украины: - по внешней помощи Украине и по общему финансированию госбюджета за месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, за декабрь Украина получила 5,5 млрд долларов или более 200 млрд. гривен международных кредитов и грантов в бюджет.
"Это рекорд за время войны, предыдущий самый большой результат был в августе 172 млрд гривен", - сообщил депутат.
Железняк также отметил, что по общим поступлениям за декабрь тоже абсолютный рекорд в истории Украины: более 365 млрд гривен в месяц.
Напомним, общая международная финансовая помощь Украине со стороны западных стран в 2022 году составила 31,2 млрд долларов, из них 14,04 млрд долларов - это бесплатные грантовые средства, 17,16 млрд дешевые кредиты.