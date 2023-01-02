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Госбюджет Украины получил рекордные поступления в конце года

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Украина, Понедельник 02 января 2023 08:53
Госбюджет Украины получил рекордные поступления в конце года Фото: бюджет Украины получил в декабре 200 млрд гривен международной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Последний месяц 2022 принес сразу два рекорда в истории Украины: - по внешней помощи Украине и по общему финансированию госбюджета за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, за декабрь Украина получила 5,5 млрд долларов или более 200 млрд. гривен международных кредитов и грантов в бюджет.

"Это рекорд за время войны, предыдущий самый большой результат был в августе 172 млрд гривен", - сообщил депутат.

Железняк также отметил, что по общим поступлениям за декабрь тоже абсолютный рекорд в истории Украины: более 365 млрд гривен в месяц.

Напомним, общая международная финансовая помощь Украине со стороны западных стран в 2022 году составила 31,2 млрд долларов, из них 14,04 млрд долларов - это бесплатные грантовые средства, 17,16 млрд дешевые кредиты.

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