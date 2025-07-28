Госдолг Украины вырос за месяц еще на 4 млрд долларов

Условия долга

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, большая часть государственного долга Украины была заимствована во время войны на льготных условиях от партнеров. Поэтому в ближайшие 30 лет страна эти долги не будет возвращать.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2024 года составлял 6,980 трлн гривен или 166,06 млрд долларов.

В течение 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,5% (на 1,461 трлн гривен), в долларовом эквиваленте долг увеличился на 14,3% (на 20,74 млрд долларов). Разница объясняется ростом курса доллара на 10,7%.

Средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза - с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 2 раза - с 6,27 лет до 12,26 лет.

По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%.

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