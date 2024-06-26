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Госдолг Украины за месяц вырос на 100 млрд гривен: что стало причиной

Фото: Долг Украины вырос на 100 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2024 составил 6 трлн 115 млрд гривен или 150,99 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

В мае 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 105 млрд гривен (на 1,7%). В долларовом эквиваленте долг сократился на 0,53 млрд долларов (на 0,3%).

Основной причиной роста долга в гривневом эквиваленте стала девальвация гривны. Средний официальный курс доллара вырос на 0,9% до 39,71 грн/доллар.

Выплата долгов в мае

По данным НБУ, в мае Украина получила всего 20 млн долларов международной помощи - от Всемирного банка.

В то же время Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долларов, 42,9 млн долларов – ЕИБ, 30,7 млн долларов – ЕБРР, 21,3 млн долларов Всемирному банку.

 

Украина договорилась об отсрочке выплат по долгам перед правительствами стран G7 до 2027 года. Сейчас продолжаются переговоры о реструктуризации коммерческого долга на 20 млрд долларов и списании его части.

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Министерство финансов УкраиныГосдолг