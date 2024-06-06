Международные резервы Украины в мае сократились до 39 млрд долларов: названа причина

Международные резервы Украины в мае уменьшились до 39 млрд долларов. В прошлом месяце украинские резервы сократились на 7,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

В НБУ объясняют, что динамика обусловлена валютными интервенциями для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Частично они были компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и от международных партнеров.

Операции Нацбанка на валютном рынке

Национальный банк на валютном рынке продал более 3 млн долларов и выкупил в резервы 11,1 млн долларов. Чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3 075,9 млн долларов, увеличившись по сравнению с апрелем.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн долларов. Из этой суммы: 123,1 млн - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа, 20 млн долларов - от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн долларов, из которых:

309,1 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

42,9 млн - обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

30,7 млн - обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

21,3 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

8,3 млн - уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долларов. В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн долларов. Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца грядущего импорта.