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Госдолг Украины за месяц увеличился на 5 млрд долларов: в чем причина

Фото: госдолг вырос за месяц на 5 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2022 составил 3 770,95 млрд гривен или 103,12 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

В октябре 2022 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 183,51 млрд гривен и на 5,02 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Как отметил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в октябре - внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. В частности, за октябрь Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, 550 млн евро от ЕИБ, 1,3 млрд долларов от МВФ, 0,5 млрд. долларов от Всемирного банка.

В то же время, эти кредиты предоставляются на льготных условиях и на долгие сроки.

Кроме того, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Соответствующее постановление было одобрено Кабинетом министров Украины.

Напомним, 14 сентября страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

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Министерство финансов УкраиныМВФ