ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдолг США достиг исторической отметки в 33 трлн долларов

Вашингтон, Вторник 19 сентября 2023 05:07
UA EN RU
Госдолг США достиг исторической отметки в 33 трлн долларов Фото: госдолг США достиг исторической отметки в 33 трлн долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совокупный государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 33 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

На сегодняшний объем госдолга США составляет 33,044 трлн долларов. Согласно данным Министерства финансов США, три месяца назад — 16 июня — размер госдолга превысил отметку в 32 трлн долларов.

По данным экспертов The New York Times, к 2030 году показатель американского государственного долга может достичь 50 трлн долларов даже с учетом недавно принятого двухпартийного соглашения по сокращению расходов.

Угроза дефолта в США

Напомним, что в июне Байден подписал законопроект о приостановке лимита государственного долга до 1 января 2025 года. Это позволило предотвратить первый в истории США дефолт.

Сроки прохождения законопроекта через Конгресс США были крайне сжатыми и практически не оставляли места для ошибок, что оказало огромное давление на руководство обеих партий. Палата представителей приняла законопроект в среду, а Сенат - в четверг.

После согласования сделка столкнулась с негативной реакцией как крайне левых, так и крайне правых, но в конечном итоге получила поддержку широкого круга законодателей по обе стороны прохода, многие из которых являются умеренными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Госдолг
NEWS
Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW
Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна