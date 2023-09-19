Госдолг США достиг исторической отметки в 33 трлн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

На сегодняшний объем госдолга США составляет 33,044 трлн долларов. Согласно данным Министерства финансов США, три месяца назад — 16 июня — размер госдолга превысил отметку в 32 трлн долларов.

По данным экспертов The New York Times, к 2030 году показатель американского государственного долга может достичь 50 трлн долларов даже с учетом недавно принятого двухпартийного соглашения по сокращению расходов.

Угроза дефолта в США

Напомним, что в июне Байден подписал законопроект о приостановке лимита государственного долга до 1 января 2025 года. Это позволило предотвратить первый в истории США дефолт.

Сроки прохождения законопроекта через Конгресс США были крайне сжатыми и практически не оставляли места для ошибок, что оказало огромное давление на руководство обеих партий. Палата представителей приняла законопроект в среду, а Сенат - в четверг.

После согласования сделка столкнулась с негативной реакцией как крайне левых, так и крайне правых, но в конечном итоге получила поддержку широкого круга законодателей по обе стороны прохода, многие из которых являются умеренными.