Инвентаризация жилья и "єОселя" для ВПЛ: что предлагали на публичных консультациях по жилищной политике
На публичных консультациях по жилищной политике предложили провести инвентаризацию жилья в общинах, создать фонды долгосрочной аренды и временного жилья для ВПЛ, а также переоборудовать общежития под социальное жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.
Также участниками были предоставлены следующие рекомендации:
- провести инвентаризацию жилья, поскольку в общинах имеется большое количество незаселенного или заброшенного жилья, объектов с запутанной структурой собственности, а также пустых квартир без наследников;
- активно вовлекать в финансирование жилищных программ международных доноров и благотворительные фонды, для чего четко прописать в законодательстве государственные гарантии целевого расходования средств;
- формировать в общинах фонды средне- и долгосрочной аренды, поскольку местные власти не всегда имеют средства для выкупа недвижимости;
- создать Фонд временного жилья для ВПЛ;
- адаптировать государственную программу "єОселя" к потребностям ВПЛ;
- использовать в качестве социального жилья для ВПЛ общежития тех учебных заведений, которые подлежат сокращению или реорганизации;
- предоставить возможность гражданам получать информацию о жилищных программах и реестрах через ЦПАУ, а не только через онлайн-системы;
- юридически урегулировать вопросы жилья на оккупированных территориях специальными законодательными актами;
- разработать программы обеспечения жильем уязвимых категорий граждан на разных уровнях: государственном, областном и уровне общин;
- стимулировать жилищные программы в сельской местности;
- развивать жилищные программы для госслужащих, чтобы стимулировать людей идти в публичный сектор;
- усилить просветительскую работу по разъяснению гражданам их прав и обязанностей в сфере жилищной политики: публиковать видео- и текстовые материалы, внедрить соответствующие учения в школах.
Как известно, публичные консультации проходят в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны", реализуемого ВОО "Институт "Республика" в рамках программы USAID "РАДА: следующее поколение", выполняемой ОО "Интерньюз Украина". необязательно отображает взгляды USAID или правительства США.
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