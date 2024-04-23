Инвентаризация жилья и "єОселя" для ВПЛ: что предлагали на публичных консультациях по жилищной политике

На публичных консультациях по жилищной политике предложили провести инвентаризацию жилья в общинах, создать фонды долгосрочной аренды и временного жилья для ВПЛ, а также переоборудовать общежития под социальное жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

Также участниками были предоставлены следующие рекомендации: провести инвентаризацию жилья, поскольку в общинах имеется большое количество незаселенного или заброшенного жилья, объектов с запутанной структурой собственности, а также пустых квартир без наследников;

активно вовлекать в финансирование жилищных программ международных доноров и благотворительные фонды, для чего четко прописать в законодательстве государственные гарантии целевого расходования средств;

формировать в общинах фонды средне- и долгосрочной аренды, поскольку местные власти не всегда имеют средства для выкупа недвижимости;

создать Фонд временного жилья для ВПЛ;

адаптировать государственную программу "єОселя" к потребностям ВПЛ;

использовать в качестве социального жилья для ВПЛ общежития тех учебных заведений, которые подлежат сокращению или реорганизации;

предоставить возможность гражданам получать информацию о жилищных программах и реестрах через ЦПАУ, а не только через онлайн-системы;

юридически урегулировать вопросы жилья на оккупированных территориях специальными законодательными актами;

разработать программы обеспечения жильем уязвимых категорий граждан на разных уровнях: государственном, областном и уровне общин;

стимулировать жилищные программы в сельской местности;

развивать жилищные программы для госслужащих, чтобы стимулировать людей идти в публичный сектор;

усилить просветительскую работу по разъяснению гражданам их прав и обязанностей в сфере жилищной политики: публиковать видео- и текстовые материалы, внедрить соответствующие учения в школах. Как известно, публичные консультации проходят в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны", реализуемого ВОО "Институт "Республика" в рамках программы USAID "РАДА: следующее поколение", выполняемой ОО "Интерньюз Украина". необязательно отображает взгляды USAID или правительства США.