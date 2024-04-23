ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Инвентаризация жилья и "єОселя" для ВПЛ: что предлагали на публичных консультациях по жилищной политике

Вторник 23 апреля 2024 14:12
UA EN RU
Инвентаризация жилья и "єОселя" для ВПЛ: что предлагали на публичных консультациях по жилищной политике Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

На публичных консультациях по жилищной политике предложили провести инвентаризацию жилья в общинах, создать фонды долгосрочной аренды и временного жилья для ВПЛ, а также переоборудовать общежития под социальное жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

Также участниками были предоставлены следующие рекомендации:

  • провести инвентаризацию жилья, поскольку в общинах имеется большое количество незаселенного или заброшенного жилья, объектов с запутанной структурой собственности, а также пустых квартир без наследников;
  • активно вовлекать в финансирование жилищных программ международных доноров и благотворительные фонды, для чего четко прописать в законодательстве государственные гарантии целевого расходования средств;
  • формировать в общинах фонды средне- и долгосрочной аренды, поскольку местные власти не всегда имеют средства для выкупа недвижимости;
  • создать Фонд временного жилья для ВПЛ;
  • адаптировать государственную программу "єОселя" к потребностям ВПЛ;
  • использовать в качестве социального жилья для ВПЛ общежития тех учебных заведений, которые подлежат сокращению или реорганизации;
  • предоставить возможность гражданам получать информацию о жилищных программах и реестрах через ЦПАУ, а не только через онлайн-системы;
  • юридически урегулировать вопросы жилья на оккупированных территориях специальными законодательными актами;
  • разработать программы обеспечения жильем уязвимых категорий граждан на разных уровнях: государственном, областном и уровне общин;
  • стимулировать жилищные программы в сельской местности;
  • развивать жилищные программы для госслужащих, чтобы стимулировать людей идти в публичный сектор;
  • усилить просветительскую работу по разъяснению гражданам их прав и обязанностей в сфере жилищной политики: публиковать видео- и текстовые материалы, внедрить соответствующие учения в школах.

Как известно, публичные консультации проходят в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны", реализуемого ВОО "Институт "Республика" в рамках программы USAID "РАДА: следующее поколение", выполняемой ОО "Интерньюз Украина". необязательно отображает взгляды USAID или правительства США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Жилье Местное самоуправление
NEWS
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится