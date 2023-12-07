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Государство может помочь "Укрэнерго" с реструктуризацией кредитов, - эксперт

Четверг 07 декабря 2023 14:20
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Государство может помочь "Укрэнерго" с реструктуризацией кредитов, - эксперт Фото: государство может помочь "Укрэнерго" с реструктуризацией кредитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Излишнее повышение тарифов "Укрэнерго" приведет к понижению конкурентоспособности отечественных предприятий, ведь себестоимость продукции будет увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Сейчас важно, чтобы хорошо работала логистика, чтобы мы могли больше вывозить продукции. И чтобы внутри страны не росла себестоимость. В этом аспекте все, что можно было сделать на предприятиях, уже сделано, все внутренние ресурсы использованы до последнего. Поэтому сейчас важно, чтобы и государство проводило нормальную политику и контролировало расходы своих монополий, таких как "Укрэнерго" и УЗ, и предоставило предприятиям возможность работать без повышения тарифов", - пояснил Каленков.

Он отметил: сегодня частный бизнес привлекать средства не может ни в Украине, ни за границей из-за огромных военных рисков. Однако государство может помочь "Укрэнерго" реструктурировать долги перед заемщиками и перенести выплаты на период после завершения войны.

"Государство должно организовать процесс реструктуризации этих долгов, замораживание выплат и процентов. Это важно для Украины, потому что если предприятия потребители электроэнергии все еще могут платить, значит они все еще работают, несмотря на тяжелые условия. И если государство возьмет на себя обеспечение того, чтобы тарифы в очередной раз не росли в военное время, это позволит предприятиям дожить до победы, платить налоги, зарплаты работникам и продолжать помогать ВСУ», - подчеркнул Каленков.

Он выразил убеждение, что такая инициатива со стороны украинских властей получит понимание у западных партнеров Украины.

"Они сейчас латают дыры в бюджете Украины. Если тарифы будут расти, этих дыр в бюджете будет еще больше, поскольку предприятия будут закрываться. Поэтому если наши партнеры пойдут навстречу и помогут "Укрэнерго" сохранить тарифы, это сохранит немалую долю украинской экономики и, в конце концов, и наши партнеры тоже в будущем смогут тратить меньше", - указал он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления об установлении на следующий год тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в размере 592,89 грн/мВт.ч и на диспетчеризацию - 100,37 грн/мВт.ч.

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