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Держава може допомогти "Укренерго" з реструктуризацією кредитів, - експерт

Четвер 07 грудня 2023 14:20
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Держава може допомогти "Укренерго" з реструктуризацією кредитів, - експерт Фото: держава може допомогти "Укренерго" з реструктуризацією кредитів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Зайве підвищення тарифів "Укренерго" призведе до зниження конкурентоздатності вітчизняних підприємств, адже собівартість продукції буде збільшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрома" Олександра Каленкова.

"Зараз важливо щоб добре працювала логістика, щоб ми могли більше вивозити продукції. І щоб всередині країни не зростала собівартість. В цьому аспекті все, що можна було зробити на підприємствах, вже зроблено, всі внутрішні ресурси використані до останнього. Тож зараз важливо, щоб і держава проводила нормальну політику і контролювала видатки своїх монополій, таких як "Укренерго" та УЗ, і надала підприємствам можливість працювати без підвищення тарифів", - пояснив Каленков.

Він зауважив: сьогодні приватний бізнес залучати кошти не може ані в Україні, ані за кордоном через величезні воєнні ризики. Проте держава може допомогти "Укренерго" реструктурувати борги перед позичальниками, і перенести виплати на період після завершення війни.

"Держава повинна організувати процес реструктуризації цих боргів, заморожування виплат та відсотків. Це важливо для України, тому що якщо підприємства споживачі електроенергії все ще можуть платити, це означає, що вони все ще працюють, попри важкі умови. І якщо держава візьме на себе забезпечення того, щоб тарифи в черговий раз не зростали у воєнний час, це надасть можливість підприємствам дожити до перемоги, сплачувати податки, зарплати працівникам та продовжувати допомагати ЗСУ", - наголосив Каленков.

Він висловив переконання, що така ініціатива з боку української влади отримає розуміння у західних партнерів України.

"Вони зараз латають дірки у бюджеті України. Якщо тарифи зростатимуть, цих дірок у бюджеті буде ще більше, оскільки підприємства будуть закриватись. Тому якщо наші партнери підуть назустріч і допоможуть «Укренерго» зберегти тарифи, це збереже чималу частку української економіки і врешті решт і наші партнери теж в майбутньому зможуть витрачати менше", - вказав він.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проект постанови про встановлення на наступний рік тарифу “Укренерго” на передачу електроенергії в розмірі 592,89 грн/мВт.год та на диспетчеризацію - 100,37 грн/мВт.год.

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