RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Государство не должно покрывать частным энергокомпаниям ущерб от российских обстрелов, - Минфин

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Минфин мог выделять через резервный фонд средства на расходы из-за вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре. Однако привлечение средств в разрушенную частную инфраструктуру - это вопрос к ее владельцам.

Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Учитывая сверхприбыли компаний в предыдущие периоды, учитывая амортизацию этого оборудования, которое было уничтожено, я думаю, это именно ответственность частного владельца, несмотря на то, что это было уничтожено войной, найти средства на восстановление", - говорит Марченко.

По его мнению, государство может помочь создать общий способ привлечения средств, но привлекать их в частную инфраструктуру должен его владелец.

Кроме того, по словам Министра, Минфин активно помогает "Укрэнерго" в привлечении кредитов под обновление инфраструктуры и обеспечение потребностей критической инфраструктуры.

"В данном случае с нашим участием на нужды "Укрэнерго" в 2022 году было привлечено 562,3 млн.долларов США. Это один из наиболее успешных кейсов привлечения средств", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украинывідключеня світла