Государство должно предусмотреть в бюджете компенсацию для пассажирских перевозок УЗ, - эксперт

"Одно из обязательств, которое Украина брала на себя при интеграции в Европейский Союз, - это анбандлинг, то есть разделение Укрзализныци по видам деятельности. И до этого любое кроссубсидирование, то есть перекрытие доходов одного сегмента за счет другого в компании, является абсолютно неприемлемым", - напомнил эксперт.

Он отметил, что уже есть определенные положительные последствия, когда Кабинет министров своим решением выделяет суммы на компенсацию убытков от пассажирки, но это лишь часть от нужной суммы.

"Сейчас обсуждаются различные варианты источников покрытия. Это может быть и специализированный фонд государственного бюджета, и поступления, которые в свое время не использовали местные власти, в частности, киевская администрация. Но это тот шаг, который нужно делать - для того чтобы постепенно выходить на европейскую модель, когда государство выступает заказчиком пассажирских перевозок и таким образом имеет возможность контролировать и их объем, и их качество. А железная дорога в свою очередь имеет возможность перекрывать разницу в стоимости за счет как раз прямых бюджетных программ. Это гораздо более прозрачно, ведь бизнес в сложном положении, и он не может перекрывать за свой счет", - убежден Вовк.

Он также выразил уверенность, что при таком подходе выиграет и сама Укрзализныця, и пассажиры, и экономика Украины в целом - ведь сейчас компания пытается перекрыть свои убытки часто в ущерб оптимизации.

"Сама "Укрзализныця" будет иметь мотивацию для оптимизации своих перевозок и поиска наиболее прибыльных маршрутов и работы на тех маршрутах. Потому что у нас сейчас парадоксальная ситуация - когда, с одной стороны, мы имеем огромные убытки Укрзализныци, с другой стороны - невозможно достать билеты за несколько недель. На внешние направления, такие как Польша и страны Восточной Европы, и даже на внутренние, такие как Карпаты или Одесса, найти билеты практически нереально! Поэтому, безусловно, от этого решения будет выигрывать сама "Укрзализныця", будет выигрывать экономика в целом", - резюмировал Вовк.