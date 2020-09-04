Ситуація з приміщеннями для тренування Національної збірної критична, - Дерюгіна

Фото: Ірина Дерюгіна (Укрінформ)

Дерюгіна закликає уряд створити робочу групу і разом знайти вихід із цієї ситуації

Ситуація із залами для тренувань Національної збірної команди України з художньої гімнастики та комунальної Школи Дерюгіних стає критичною. Навесні гімнасток виселили з Жовтневого палацу, а тепер вони стикнулись із ризиком втратити ще одне приміщення.

Про це заявили голова Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна, старший тренер Національної збірної Іріша Блохіна та тренер Школи Дерюгіних Наталія Куріна на прес-конференції в "Укрінформ".

"Нашій Школі 63 роки, які ми провели у Жовтневому палаці. З березня ми позбавлені цієї зали, і ситуація ніяк не рухається. На те, щоб вивести Жовтневий зі стану аварійності, треба 2 млн грн. 500 дітей опинилися на вулиці", - заявила Дерюгіна.

За її словами, на цей час Національна збірна з художньої гімнастики тренується у комплексі "Атлет". Але подальша ситуація непевна через те, що комплекс планують перевести в комунальну власність, оренда для гімнасток сплачена частково, а самі зали не відповідають необхідним технічним вимогам.

Половина збірної та Школа Дерюгіних тренуються в приміщенні коледжу геологорозвідувальних технологій на вулиці Анрі Барбюса, 9. Ця зала теж скоро буде втрачена через плани комерційної забудови.

При тому, за словами тренера Наталії Куріної, батьківський комітет гімнасток вклав гроші та профінансував капітальний ремонт зали в приміщенні коледжу.

"Ми повністю відремонтували і відновили зал, починаючи від даху і до підлоги. Сьогодні там є стандартні майданчики, на яких ми працюємо і даємо шанс дітям перейти з аматорського спорту в професійний, досягати вищих результатів", - каже вона.

Крім того, на базі коледжу є можливість відкрити кафедру художньої гімнастики, де могли б навчатися не лише діти, а й педагоги. Прилегла територія дозволяє створити Центр для художньої гімнастики і використовувати його для підготовки Національної збірної та майбутніх професійних спортсменок зі Школи Дерюгіних.

"Тому ми публічно звертаємось до голови Міністерства освіти Сергія Миколайовича Шкарлета, до голови Міністерства молоді та спорту Вадима Марковича Гутцайта, до всього уряду: створімо робочу групу і разом знайдемо вихід із цієї критичної ситуації", - закликала Дерюгіна.

Своєю чергою, старший тренер збірної Іріша Блохіна нагадала, що за 63 роки існування Школа Дерюгіних подарувала Україні цілу плеяду видатних гімнасток світового рівня й олімпійських чемпіонок, а у Києві проходили Чемпіонати світу та Європи.

"У нас найкращі експерти, найкращі тренери, нереальне покоління дітей. Заради них ми зараз робимо все можливе. В нашій країні художня гімнастика і Школа Дерюгіних –- це унікальний бренд з глибоким корінням. В нас є історія, є люди, є талановиті діти. Ми просимо допомогти нам зберегти цей фундамент і побудувати на ньому гідну базу для Національної збірної", - заявила Блохіна.

Нагадаємо, 10-13 вересня в столичному Палаці Спорту відбудеться 25-й Міжнародний турнір з художньої гімнастики Гран-прі Кубок Дерюгіної-2020.

У листопаді Київ прийматиме Чемпіонат Європи.