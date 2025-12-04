RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали еще 10 улиц и переулков

Фото: В Киеве переименовали несколько улиц (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, названия которых были связаны с Россией. Решение приняли 4 декабря на пленарном заседании Киевсовета.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.

Председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха отметила, что дерусификация продолжается и направлена на лишение столицы символического присутствия страны-агрессора. По ее словам, переименование является важным элементом сопротивления и возвращения исторической памяти.

Какие объекты получили новые названия

Голосеевский район:

  • улица Левитана - улица Лукрецкая.

Оболонский район:

  • проспект Маршала Рокоссовского - проспект Дмитрия Павлычко.

Печерский район:

  • часть улицы Лаврской (от площади Славы до ул. Добровольческих батальонов) переименована в улицу Ивана Мазепы;
  • части улицы от Добровольческих батальонов до Наводницкой площади возвращено историческое название - улица Новонаводницкая.

Дарницкий район:

  • улица Суворова - улица Людмилы Фои;
  • улица Волго-Донская - улица Павла Петриченко.

Днепровский район:

  • улица Сулеймана Стальского - улица Игоря Юхновского;
  • переулок Макаренко - переулок Софии Окуневской;
  • улица Макаренко - улица Батальона Шейха Мансура.

Святошинский район:

  • переулок Дунаевского - переулок Цундаровский;
  • улица Дунаевского - улица Цундаровская.

Напомним, в августе нынешнего года в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР. Тогда в столице появились улица Героев полка "Азов", площадь Героев УПА, улица Гуцульская и другие новые названия, которые заменили советские или российские топонимы.

РБК-Украина также рассказывало, что после переименования улиц украинцам не нужно срочно менять документы - это можно сделать во время плановых процедур, таких как замена паспорта или смена фамилии. Правоустанавливающие документы на недвижимость остаются в силе и обновляются только при необходимости, например при продаже.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевский городской совет