Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України

Росія захопила Запорізьку атомну станцію ще в березні, як і місто Енергодар, де знаходиться найбільша в Європі АЕС. У перші тижні війни окупанти обстрілювали станцію, чим всерйоз стривожили світ, змусивши західних політиків і пресу знову згадати слова Чорнобиль і радіація.

Пізніше градус напруги знизився. З тих пір станція знаходиться під контролем окупаційних військ, але реальне управління залишилося за українськими фахівцями, які обслуговують АЕС буквально під дулами російських автоматів. Нещодавно РБК-Україна детально писало про ситуацію на цьому об'єкті.

З початку серпня ситуація на Запорізькій АЕС істотно змінилася, і явно не в кращу сторону. Як би не звучало абсурдно, але обстріли станції з боку окупантів почастішали, при тому, що самі росіяни її і контролюють. Наприкінці минулого тижня путінські загарбники двічі обстріляли територію АЕС, снаряди потрапили в район сховищ відпрацьованого ядерного палива.

"Очевидно, цілилися саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які під відкритим небом зберігаються поруч з місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива", - повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

На станції була пошкоджена лінія електропередач, в результаті чого вийшов з ладу 4-й енергоблок – його перевели в резерв. Крім того, була пошкоджена і азотно-кислотна станція, але аварійної ситуації і вибуху на ній водню вдалося уникнути, зазначили в "Енергоатомі".

Глава Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після цього обстрілу закликав припинити будь-які військові дії в районі ЗАЕС. "Я надзвичайно стурбований обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення і навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - заявив він.

До того ж, за інформацією української сторони, територія станції замінована, так само як і берегова лінія біля неї. Можна тільки здогадуватися, навіщо окупанти пішли на цей крок, продовжуючи стрясати світ своїми дикими витівками.

Ядерні безумці Путіна

Росія вже не приховує, що не тільки контролює станцію, а й розмісила на її території військову техніку. У повідомленні представництва РФ в МАГАТЕ від 29 липня чітко говориться, що кілька одиниць транспортної техніки і машин зв'язку розташовані прямо в машинному залі одного з блоків.

На цю інформацію і обстріли Енергодара, які могли вестися з АЕС, відреагував і держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Росія використовує АЕС як військову базу для обстрілу українців, усвідомлюючи, що вони не можуть, і не будуть стріляти у відповідь. Як мінімум це загрожує випадковим ураженням ядерного реактора або сховища високорадіоактивних відходів, сказав Блінкен.

"Це виводить уявлення про "живий щит" на зовсім інший, жахливий рівень", - додав він. До теперішнього часу це була практично перша заява глави американської дипломатії стосовно ЗАЕС.

Після цього глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що місія МАГАТЕ повинна якомога швидше проінспектувати станцію. "Світ повинен бути впевнений у безпеці роботи ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ повинні якнайшвидше відвідати станцію, як того вимагають міжнародні правила атомної безпеки. Найбільша в Європі атомна електростанція перетворилася на найбільшу атомну загрозу в руках російських безумців", - зазначив глава ОП.

Цією заявою Єрмак дав зрозуміти, що Україна змінила позицію з приводу візиту місії МАГАТЕ на станцію. Буквально з березня, коли і була захоплена ЗАЕС міністр енергетики Герман Галущенко і глава "Енергоатому" Петро Котін вважали можливим візит місії МАГАТЕ лише після звільнення станції.

Зміна позиції викликана кардинальною зміною ситуації навколо ЗАЕС і посиленням загрози радіаційної катастрофи, заявили в "Енергоатомі". "Ситуація кардинально змінилася - є небезпека ядерної аварії і радіаційної катастрофи дуже велика. Якщо будуть продовжувати обстрілювати станцію, вона буде ще більше", - пояснив директор департаменту інформполітики "Енергоатому" Олександр Курдінович в коментарі РБК-Україна.

На якому етапі зараз підготовки місії МАГАТЕ виданню дізнатися поки не вдалося. Міністерство закордонних справ, яке займається цим питанням, коментар не надало. В РНБО також не стали коментувати питання забезпечення безпеки на ЗАЕС.

Чого хочуть росіяни на ЗАЕС?

Кремль посилює ядерний шантаж на ЗАЕС і хоче в підсумку від'єднати станцію від об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) і підключити її до єдиної енергетичної системи РФ, включаючи окупований Крим. Таку версію висловив у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"До 1 вересня 2022 року "Росатом" планує завершити всі технічні роботи для цієї мети, в тому числі і пов'язані з відновленням ліній електропередач у напрямку Криму", – зазначив експерт.

Джерела РБК-Україна в органах влади підтвердили, що такий сценарій може плануватися. "Ми не може цього виключати. Це можливо і теоретично, і практично. Але для перемикання на енергосистему РФ буде потрібно певний час", - сказав співрозмовник видання.

Поки, повідомили в "Енергоатомі", росіяни намагаються "перерізати" лінії електропередач, які виходять зі станції. Всього їх чотири - дві вже не робочі і одна була пошкоджена днями. Саме цим, мабуть, і пояснюються обстріли окупантів по території ЗАЕС.

Якщо всі лінії передач будуть "перерізані", то станція не зможе видавати електроенергію. Через якийсь час вона також не зможе забезпечувати і власні потреби в енергопостачанні, яке забезпечує роботу насосів для охолодження ядерного палива в реакторних установках.

Для аварійного енергозабезпечення будуть задіяні дизель-генератори. Але для них знадобиться дизельне паливо. На якийсь час його вистачить. Але для безпечної роботи станції буде потрібно зовнішнє електропостачання, яке росіяни зможуть забезпечити, підключивши ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Омельченко вважає, що в разі підключення ЗАЕС до російської енергосистеми Україна втратить 6 ГВт потужностей (45% всіх ядерних потужностей АЕС України), що генерують найдешевшу електроенергію Серед всіх видів генерації. "Разом з втратами ТЕС і генерацій, що працюють на ВДЕ (поновлювані джерела – ред.), загальні втрати ОЕС України можуть перевищити 10 ГВт", - зазначив експерт.

Але вже зараз ЗАЕС працює на 1/6 потужності. З шести енергоблоків по 1000 МВт кожен задіяні лише два, які видають половину від потенціалу – по 500 МВт електроенергії. Поки в умовах зниження споживання це не створює брак електроенергії в Україні і навіть дозволяє її імпортувати в Європу.

Однак взимку ситуація може змінитися. Якщо станція перестане генерувати електроенергію повністю, то потужностей може не вистачати, а експорт з ЄС доведеться замінити імпортом.

Ще один можливий результат дій окупантів озвучив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк. Він вважає, що росіяни можуть повністю знеструмити південь України. Правда, це, на думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, малоймовірно.

"Питання ЗАЕС і забезпечення півдня України електроенергією безпосередньо не пов'язані. Є достатня кількість високовольтних ліній, які не мають ніякого контакту з ЗАЕС і забезпечують необхідне харчування в південних регіонах", - зазначив він. До того ж не зовсім зрозуміло, який сенс росіянам відрізати південь від енергопостачання, враховуючи, що у них є плани по захопленню цих територій.

Загроза ядерної безпеки на ЗАЕС існувала з моменту захоплення станції в березні, вважає Харченко. І великим упущенням було те, що з самого початку в Міненерго і "Енергоатомі" були проти приїзду місії МАГАТЕ. Хоча Рафаель Гроссі не раз на цьому наполягав.

Але і Галущенко, і Котін, мабуть, побоювалися, що росіяни можуть вивести військових зі станції, створивши для експертів "картинку", яка дозволить МАГАТЕ зробити висновок про відсутність там небезпеки.

Зараз для порятунку ситуації необхідна спільна участь експертів МАГАТЕ і миротворців ООН. Цимбалюк закликав вже до кінця серпня організувати спільну місію цих двох організацій – тільки так можна буде змусити вивести російських військових і техніку з об'єкта.

Але, на думку Омельченка, існують ризики, що Кремль готує спецоперацію з легалізації підпорядкування ЗАЕС "Росатому". "Це може бути через неформальний вплив російських спецслужб на МАГАТЕ, застосування ядерного шантажу і маніпулятивного звинувачення ВСУ в обстрілі по об'єктах АЕС",-зазначив він.

Курс на санкції проти "Росатому"

Ще один можливий варіант розвитку подій - посилення санкцій щодо "Росатому" і всієї атомної галузі РФ. "Це (ситуація на ЗАЕС – ред.) аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатому" до всіх пов'язаних компаній і осіб", - заявив президент Володимир Зеленський.

До переговорів, як вважає Харченко, можна залучити і треті країни, наприклад Південну Корею, як країну, яка досить сильно залучена в атомну сферу. "Потрібна конфігурація міжнародного співробітництва із залученням МАГАТЕ і ймовірно прямої співпраці з третіми країнами. Південна Корея могла б зіграти ту ж роль, яку зіграла Туреччина в ситуації з зерном", - зазначив Харченко.

Позитивним підсумком тут могло б стати зняття військової блокади станції в обмін на відмову від посилення санкції проти "Росатома". "Частиною тиску на московський уряд може бути загроза жорсткого санкціонування "Росатому", який вкрай зацікавлений в європейських і міжнародних проектах і дуже вразливий до міжнародних санкцій", - зазначив експерт.

Але остаточно знизити загрозу виникнення ядерної катастрофи можна виключно шляхом припинення обстрілів станції, звільнення її від окупантів і відведення військ і військової техніки на безпечну відстань.