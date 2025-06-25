Ядерную программу Ирана почти невозможно восстановить, это "займет годы", - Уиткофф

"Во всех трех случаях большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что им будет почти невозможно восстановить эту программу. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы", - сказал он.

Уиткофф назвал сообщения СМИ о том, что якобы ядерная программа Ирана не была уничтожена, "абсолютно абсурдными".

"Это государственная измена. Поэтому это следует расследовать (якобы утечки информации, - ред.). И тот, кто это сделал, кто бы за это не нес ответственности, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизням в будущем", - заявил Уиткофф.