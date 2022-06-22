Ядерна зброя не може стати шляхом мирного вирішення війни в Україні, - мер Хіросіми

Ядерна зброя не є шляхом мирного вирішення війни в Україні. У майбутньому весь цивілізований світ повинен відмовитися від ядерної зброї, щоб трагедія не повторилася.

Про це заявив мер Хіросіми Кадзумі Мацуї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Мери Хіросіми і Нагасакі закликали позбавити світ від ядерної зброї на тлі погроз Росії використовувати його у війні проти України в рамках першої зустрічі сторін договору ООН, що забороняє новітню зброю війни. Триденна зустріч спрямована на те, щоб надати імпульс остаточної ліквідації зброї.

Мер Нагасакі Томіхіса Тауе, який є віце-президентом групи, сказав, що в умовах російської ядерної загрози зараз як ніколи відчуває, що існування договору дуже важливо, оскільки це єдиний Міжнародний документ, який може запобігати військові кризи, а не вирішувати їх наслідки.

Країни-учасниці сподіваються зайняти на цій зустрічі тверду, єдину позицію щодо ядерного роззброєння і взяти участь у конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбудеться в серпні в Нью-Йорку.