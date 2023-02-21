Ядерный шантаж. Что стоит за приостановкой участия России в ДСНВ и зачем это Путину

Что произошло

Об односторонней приостановке в участии в ДСНВ российский президент объявил в послании к Федеральному собранию. По его словам, это якобы "вынужденное решение", принятое на фоне того, что ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и настаивать на доступе к российским объектам.

Кроме того, Путин подчеркнул, что у Москвы якобы есть данные о разработке новых видов ядерных боеприпасов в США и о планах Вашингтона провести испытания.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - заявил он.

Он также уточнил, что между российско-украинской войной и проблематикой стратегических вооружений якобы нет связи. Однако если США начнут испытания, то для сохранения паритета Россия пойдет на аналогичный шаг. Соответствующие поручения о подготовке уже даны Минобороны РФ и "Росатому".

Российский ультиматум

В своем послании Путин упомянул заявление НАТО с призывом вернуться к выполнению договора с допуском инспекций на ядерные объекты России. При этом российской стороне якобы не дают проводить полноценные инспекции.

По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно понять, на что претендуют другие ядерные страны НАТО, такие как Франция и Великобритания. И учитывать совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса. В целом он не против того, чтобы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях участвовало НАТО, а не только США.

"И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную", - предупредил Путин.

Что такое ДСНВ

Это двухсторонний договор между Россией и США сроком действия на 10 лет, который вступил в силу 2011 году. В начале 2021 года стороны продлили его до января 2026 года. Его также называют СНВ-III, а вообще это седьмой документ в серии договоренностей между США и Россией/СССР.

По условиям договора его участники должны сократить свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы их суммарные показатели не превышали:

700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ);

1550 единиц для боезарядов на них;

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков.

Договор также ввел понятия неразвернутых носителей и пусковых установок. То есть те, которые не находятся в боевой готовности, а используются для обучения или испытаний. При этом Россия и США имеют право самостоятельно определять состав и структуру своих СНВ в рамках документа. Также в договоре закреплен запрет на размещение таких вооружений на пределами национальных территорий.

Обе стороны достигли согласованных показателей еще в прошлом десятилетии. На сентябрь 2017 года у США было развернуто 660 носителей, 1 393 боезаряда и 800 пусковых установок. На февраль 2018 года российский суммарный потенциал составил 527 носителей, 1444 боезарядов и 779 пусковых установок.

Контроль за исполнением договора

Главный механизм контроля за исполнением ДСНВ - взаимная инспекционная деятельность на ядерных объектах. Согласованным инспекторам выдавались двухлетние визы, после чего стороны не могли менять состав комиссий. Членам инспекционных делегаций гарантировалась полная неприкосновенность на территории России или США.

Договором предусматриваются два типа инспекций - для подтверждения заявленного числа развернутых вооружений и для подтверждения данных о неразвернутых или ликвидированных СНВ. Данные проверки проводились в местах загрузки баллистических ракет, ремонта, хранения и размещения на мобильных пусковых установках. В течение года разрешалось проводить не более 18 проверок обоих типов, причем не боле одной в любой выбранный момент времени.

По состоянию на начало 2021 года Россия и США провели порядка 300 взаимных инспекций.

Важно отметить, что в августе 2022 года Россия приостановила соглашение, согласно которому американские инспекторы могли посещать ядерные объекты. Якобы потому, что введенные санкции сделали невозможным поездки российских инспекторов в США.

Реакция Запада

США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил сегодняшнее решение Путина.

"Объявление России о том, что она приостанавливает участие (в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, - ред.), - очень печальное и безответственное", - заявил он во время рабочей поездки в Афины.

По его словам, США продолжат следить за действиями российской стороны и позаботятся о своей безопасности и безопасности союзников. При этом Вашингтон в любое время готов вернуться к переговорам для сдерживания ядерных потенциалов.

Спикер Госдепа Нед Прайс, комментируя новость из Москвы по горячим следам, отметил, что последствия решения России пока непонятны, но позиция США остается без изменений.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также разочарован приостановкой участия России в договоре о ядерных ракетах.

"Я сожалею из-за сегодняшнего решения России, что они прекратили свое участие в новом Договоре о нераспространении ядерного оружия. Таким образом Россия уже не является членом этого договора. С сегодняшнего дня новых решений уже не существует", - подчеркнул он и добавил, что хотел бы, чтобы Россия пересмотрела свою позицию.

Отметим, НАТО не является стороной действующего договора.

Ядерный шантаж и повышение ставок

Очевидно, что это новый этап российской эскалации, направленный в первую очередь на США и НАТО. А также очередной раунд ядерного шантажа, который в той или иной степени всегда присутствовал в течение всего полномасштабного вторжения в Украину.

"Путин не впервые намекает на угрозу применения ядерного оружия. Сейчас он идет еще дальше, заявляя о приостановке участия в договоре о стратегическом сдерживании, который должен действовать до 2026 года. С его слов, это означает, что Россия фактически может продолжить наращивание ядерного потенциала, хотя бы в рамках соглашения - до 1550 стратегических зарядов и до 700 на кораблях и самолетах", - отметил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Важно уточнить, что диалог между сторонами велся с 1979 года, и так или иначе арсеналы сокращались. Сейчас же российский президент пытается отбросить прежнюю логику и навязать Западу шантаж - если США не будут готовы к переговорам, то Москва оставит за собой право нарастить количество стратегических средств. Как следствие, Вашингтон может предпринять ответные действия для своей защиты и защиты союзников. В итоге это может вылиться в новую гонку ядерных вооружений.

А заявление Путина о возможном переходе к испытаниям свидетельствует о том, что он готов пойти дальше и выйти из Договора о запрете испытаний ядерного оружия от 1996 года. То есть вести себя агрессивно, проводя испытания в классическом понимании с ядерными грибами, от чего мир давно отошел.

Козырь на фоне поражений в Украине

По мнению Мусиенко, Путин видит реальное положение на поле боя и понимает, что может проиграть, не достигнув главной цели - захвата украинских территорий. Российский президент чувствует неуверенность и прибегает к радикальной риторике.

"Нужно называть вещи своими именами. Он использует шантаж в качестве козыря, об этом говорит его терминология - не выход из договора, а приостановка участия. "Не согласитесь, я дальше выйду из Договора о запрете ядерных испытаний". Это откровенно террористическая тактика государства, которое склоняется к террористическим мерам ведения переговоров", - подчеркнул эксперт.

Отметим, накануне полномасштабного вторжения в Украину российская сторона выдвигала ультиматум НАТО с требованием не расширяться и сократить военное присутствие до состояния на 1997 год. Но что касается желания Путина привлечь в договор других подписантов - Францию и Великобританию - то для него это второстепенный вопрос. Главный мотив - лишить Украину западной поддержки и поставок оружия.

Возможные сценарии

На данный момент дальнейшее развитие событий может выглядеть следующим образом. Первое - мир окажется на пороге новой гонки ядерных вооружений, второе - США на каком-то этапе пойдут на возобновление диалога с Россией. Хотя наиболее вероятным кажется третий сценарий - пока не закончится российская агрессия в Украине, переговорный процесс по стратегическим вооружениям возобновляться не будет.

В любом случае, преждевременно об этом говорить, пока не выскажутся другие лидеры. Возможно, реакция президента США Джо Байдена сможет пролить свет на будущую стратегию западного мира.