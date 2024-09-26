Ядерными угрозами Путин пытается повлиять на Байдена, - эксперты

По мнению Фесенко, ядерное заявление Путина появилось в преддверии встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США в Белом доме, где главной темой дискуссий будет снятие ограничений на западное дальнобойное оружие.

"В России, судя по заявлению Путина, этого явно боятся. Поэтому они сделали несколько предупреждений, и даже применили "тяжелое оружие" - прямое заявление Путина. Это прямая угроза США, что, мол, если вы дадите разрешение Украине, то это как объявление ядерной войны. Это такая психологическая атака на Байдена перед встречей с Зеленским", - сказал Фесенко в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Однако действенность данного ядерного шантажа Россией уже давно под вопросом. На днях американская газета The Washinghton Post написала, что Путин настолько часто и много угрожал Западу ядерным оружием, что там уже выработался "иммунитет" до этого.

Как только Запад "повышал ставки" в помощи Украины (сначала разрешением на передачу артиллерии, затем танков, а затем и F-16), Кремль сразу создавал новые "красные линии". И каждый раз эти "красные линии" пересекались без последствий и ответов Кремля.

В то же время Еж считает, что пока шансы на то, что очередные ядерные угрозы Путина как-то повлияют на решение Запада по украинским ударам по РФ, очень малы.

"Скажем, от всех принимаемых во внимание факторов - это 1%. Потому что это даже не изменение доктрины, это просто попытка России расширить легитимные рамки использования ядерного оружия. Но сначала Путин должен получить одобрение хотя бы от Китая. На Западе для себя уже все решили. Если они увидят, что Путин пытается просто запугать, то это не отразится на решении, хотя мы еще не знаем, какое оно", - пояснил он.